ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ


17:01 23.12.2020

С 1 января 2021 года в Банке БелВЭБ будут действовать новые тарифы по операциям с карточками MasterCard World «Дива», а также новые условия обслуживания в рамках пакетов услуг для физических лиц линейки «ВСЁ». Соответствующие изменения внесены в Тарифы на выполнение операций и оказания услуг ОАО «БанкБелВЭБ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, повышается плата за предоставление права пользования карточкой «Дива» в течение первого года: при оформлении карточки в офисе банка она составит 29,90 рублей, при оформлении в Интернет-Банке или мобильном приложении «UP» – 19,90 рублей. Плата за второй и третий годы не изменяется.

Одновременно вносятся изменения в условия обслуживания пакетов услуг линейки «Всё». Так, абонентская плата не будет взиматься 1 числа месяца следующего за месяцем подключения к пакету услуг, если у клиента по его текущим счетам нет остатка и движения. При наличии первого движения по любому из текущих счетов клиента (за исключением операций начисления процентов по счету, внесения наличных денежных средств для оплаты сумм вознаграждения (платы) и (или) списания суммы вознаграждения (платы)), первого числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором было первое движение по счету, абонентская плата будет списана.

Также при подключении клиента к пакету услуг «Всё оптимально», «Всё премиально» и «Всё по максимуму», начиная со следующего месяца после подключения к пакету услуг, абонентская плату по пакету услуг «Деловой»/ «Отличный» взиматься не будет.

При расчете вейвера «Безналичные расходные операции с использованием банковских платежных карточек в ОТС» по пакетам услуг «Всё оптимально», «Всё премиально» и «Всё по максимуму» будут учитываться безналичные операции не только по «пакетным» карточкам, но и по всем карточкам клиента, в том числе и по дополнительным, выданным к счету клиента на третье лицо, за исключением карточки Mastercard World «Дива».

При расчете вейвера «Среднедневной остаток по срочным вкладам (депозитам) и вкладам (депозитам) до востребования клиента за предыдущий календарный месяц» будут учитываться остатки по всем срочным вкладам (депозитам) и вкладам (депозитам) до востребования клиента за предыдущий календарный месяц только в белорусских рублях.

При расчете вейвера «Среднедневной остаток по текущим счетам клиента за предыдущий календарный месяц» будут учитываться остатки по всем текущим счетам клиента только в белорусских рублях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2020
валюта курс
EUR 3.1363
USD 2.5658
RUB 3.4095
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1486 +0.0123
USD 2.5838 +0.018
RUB 3.4252 +0.0157
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1520 3.1620
USD 2.5900 2.5980
RUB 3.4200 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2180
EUR/RUB 91.7000 92.6000
USD/RUB 75.5000 76.1700
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте