С 1 января 2021 года в Банке БелВЭБ будут действовать новые тарифы по операциям с карточками MasterCard World «Дива», а также новые условия обслуживания в рамках пакетов услуг для физических лиц линейки «ВСЁ». Соответствующие изменения внесены в Тарифы на выполнение операций и оказания услуг ОАО «БанкБелВЭБ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, повышается плата за предоставление права пользования карточкой «Дива» в течение первого года: при оформлении карточки в офисе банка она составит 29,90 рублей, при оформлении в Интернет-Банке или мобильном приложении «UP» – 19,90 рублей. Плата за второй и третий годы не изменяется.

Одновременно вносятся изменения в условия обслуживания пакетов услуг линейки «Всё». Так, абонентская плата не будет взиматься 1 числа месяца следующего за месяцем подключения к пакету услуг, если у клиента по его текущим счетам нет остатка и движения. При наличии первого движения по любому из текущих счетов клиента (за исключением операций начисления процентов по счету, внесения наличных денежных средств для оплаты сумм вознаграждения (платы) и (или) списания суммы вознаграждения (платы)), первого числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором было первое движение по счету, абонентская плата будет списана.

Также при подключении клиента к пакету услуг «Всё оптимально», «Всё премиально» и «Всё по максимуму», начиная со следующего месяца после подключения к пакету услуг, абонентская плату по пакету услуг «Деловой»/ «Отличный» взиматься не будет.

При расчете вейвера «Безналичные расходные операции с использованием банковских платежных карточек в ОТС» по пакетам услуг «Всё оптимально», «Всё премиально» и «Всё по максимуму» будут учитываться безналичные операции не только по «пакетным» карточкам, но и по всем карточкам клиента, в том числе и по дополнительным, выданным к счету клиента на третье лицо, за исключением карточки Mastercard World «Дива».

При расчете вейвера «Среднедневной остаток по срочным вкладам (депозитам) и вкладам (депозитам) до востребования клиента за предыдущий календарный месяц» будут учитываться остатки по всем срочным вкладам (депозитам) и вкладам (депозитам) до востребования клиента за предыдущий календарный месяц только в белорусских рублях.

При расчете вейвера «Среднедневной остаток по текущим счетам клиента за предыдущий календарный месяц» будут учитываться остатки по всем текущим счетам клиента только в белорусских рублях.