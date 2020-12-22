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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК НАЧНЕТ ПРИНИМАТЬ КАРТОЧКИ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»
12:15 23.12.2020
C 28 декабря 2020 банкоматы и терминалы, установленные в офисах ОАО «Паритетбанк», начнут принимать карточки платежной системы «Мир».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкоматах и терминалах выдачи наличных Paritetbank по карточкам платежной системы «Мир» будут доступны операции снятия наличных денежных средств в белорусских рублях, а также просмотр баланса в банкоматах.
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