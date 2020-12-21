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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ОНЛАЙН-ДЕПОЗИТОВ «БЕЛАРУСБАНК-ОНЛ@ЙН»


11:56 22.12.2020

ОАО «АСБ Беларусбанк» представило новую линейку онлайн-депозитов для физических лиц под названием «Беларусбанк-онл@йн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новая линейка представлена отзывными и безотзывными онлайн-депозитами с широким перечнем сроков хранения и валюты сбережений (белорусские рубли, доллары США, евро, российские рубли).

Преимущества новой линейки «Беларусбанк-онл@йн»: конкурентные процентные ставки; открытие и управление депозитом, не посещая банк; открытие депозита путем перечисления денежных средств с платежной карточки, независимо от валюты счета, к которому она оформлена; выбор клиентом способа выплаты суммы депозита и начисленных процентов; бесплатное SMS-оповещение об окончании срока действия депозита; дифференцированная процентная ставка досрочного возврата, исходя из фактического срока хранения денежных средств во вкладе (по отзывным депозитам в белорусских рублях).

Подробные условия оформления онлайн-депозитов новой линейки «Беларусбанк-онл@йн» смотрите на сайте банка в разделе Вклады (Депозиты).

Также ОАО «АСБ Беларусбанк» обращает внимание, что с 21.12.2020 прекращается заключение новых договоров по следующим срочным банковским вкладам: в белорусских рублях - «Классик Безотзывный Яркий On-line», «Урожайный Отзывный On-line», «Урожайный Безотзывный On-line», «Интернет-депозит Весенний (версия 2.0)», «Интернет-депозит-Безотзывный-Весенний», «Удобный Безотзывный On-line», «Интернет-депозит-Тренд Безотзывный», «Классик Безотзывный до года» на 9 месяцев в рамках Клуба «Бархат», «Интернет-депозит-Тренд Безотзывный" на 9 месяцев в рамках Клубов «Карт-бланш» и #настарт, а также в евро и российских рублях – «Интернет-депозит-Тренд Отзывный», «Интернет-депозит-Тренд Безотзывный».

Пополнение вышеуказанных вкладов, открытых до 21.12.2020, не прекращается и осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров.
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