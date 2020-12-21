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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С НИМИ УПРОЩАЕТСЯ C 1 ЯНВАРЯ
10:03 22.12.2020
В Беларуси с 1 января 2021 г. отменяются ограничения по открытию счетов в драгоценных металлах банками и физическими лицами за рубежом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для юридических лиц (кроме банков) устанавливается уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах в банках и иных кредитных организациях за пределами Беларуси.
Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 10 ноября 2020 г. № 352 (далее – постановление № 352).
В настоящее время для открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом белорусским юридическим и физическим лицам необходимо получить разрешение Национального банка Республики Беларусь. Для коммерческих банков страны действует уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом.
Постановлением №352 утверждена Инструкция по совершению банками банковских операций с драгоценными металлами (далее – Инструкция), которая вступает в силу с 1 января 2021 г. и включает в себя требования, содержавшиеся до этого в двух различных документах: инструкции о порядке открытия и ведения счетов в драгоценных металлах, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 4 апреля 2006 г. № 57; Инструкции по совершению банками банковских операций с драгоценными металлами, утвержденной постановлением правления Нацбанка от 20 июля 2012 г. № 368.
Утвержденная Инструкция содержит ряд нововведений, в числе которых можно выделить нормы, предусматривающие расширение возможностей использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями систем дистанционного банковского обслуживания при осуществлении операций с драгоценными металлами.
Также в Инструкции учтены предложения банков по сокращению количества оформляемых документов при работе с драгоценными металлами.
Принятые изменения будут способствовать унификации и упрощению законодательства, регулирующего банковские операции с драгоценными металлами, что даст дополнительный импульс в развитии данного сегмента банковской деятельности.
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