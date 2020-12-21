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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ПРОДЛИЛ НА ГОД ТК БАНКУ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ
09:16 22.12.2020
Правлением Нацбанка принято решение о продлении на один год приостановления действия специального разрешения (лицензии) ЗАО «ТК Банк» на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), говорится в сообщении Нацбанка.
Данное решение вступает в силу с 21 декабря 2020 г.
По размеру активов ЗАО «ТК Банк» на 1 декабря 2020 г. занимало 21-е место среди действующих банков Республики Беларусь (доля активов банка в совокупных активах банков составляла 0,2 процента), нормативный капитал банка составил 182,7 млн. рублей.
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