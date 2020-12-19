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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КРИПТОПЛАТФОРМА FINSTORE.BY ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАЛА ПРОЕКТ ПО ВЫПУСКУ ТОКЕНОВ НЕРЕЗИДЕНТАМИ


17:53 21.12.2020

Криптоплатформа FINSTORE.BY впервые в Беларуси реализовала проект по выпуску токенов нерезидентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», эмитентом токенов стала казахская компания «BAYAN», которая свыше 13 лет успешно работает на внутреннем рынке Республики Казахстан, а с конца 2017 года вышла на рынки Таможенного союза. Основное направление работы компании – производство и реализация лечебно-профилактической, детоксикационной продукции.

Для инвестирования на платформе FINSTORE.BY компанией «BAYAN» предлагается выпуск токенов объемом 500 тыс. долларов США со ставкой дохода 10% годовых сроком на 1 год и ежемесячной выплатой дохода. Покупатели токенов, при необходимости, через полгода могут досрочно обратиться к эмитенту токенов за возвратом вложенных средств.

Основной целью привлечения ресурсов в рамках данного выпуска токенов компании BAYAN является частичное финансирование проекта по масштабированию производства экологически чистых, натуральных кисломолочных продуктов, лечебного, иммуноукрепляющего, профилактического и специализированного питания для людей, страдающих сахарным диабетом.

Указанный проект предполагает строительство эко-оздоровительного молочно-перерабатывающего комплекса VillageWell-being, который спроектирован как один из крупнейших на территории Евразийского экономического союза, его производственные мощности ориентированы на поставку продукции в Таможенный союз, Европейские страны, Китайскую Народную Республику, выход на мировые рынки в партнёрстве под контролем качества и упаковке Шведской компании Ecolean.

Кроме того, полученные от реализации токенов средства планируется использовать для приобретения мясо-молочного сырья и продукции у производителей в Республике Беларусь для последующей переработки и реализации на территории Таможенного союза.

Сервис доступен из любой точки мира 24 часа в день 7 дней в неделю. Приобретать токены, выпущенные на площадке Банка БелВЭБ, вправе как физические, так и юридические лица Республики Беларусь.
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