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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАССЧИТАТЬСЯ ЗА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ В МОЛОДЕЧНО С 19 ДЕКАБРЯ МОЖНО ПО QR КОДУ
16:18 21.12.2020
Smart-билеты для поезда на общественном транспорте в мобильном платежном сервисе Оплати™, с субботы, 19 декабря, стали доступны жителям города Молодечно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при такой оплате отпадает необходимость использовать наличные денежные средства, все действия происходят в приложении в вашем смартфоне, там же хранится и электронный билет.
Мобильный платежный сервис Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка, а Молодечно стал 41-ым городом с инновационной оплатой проезда.
Системой «Оплати.Транспорт» в районном центре теперь оснащены два регулярных автобусных маршрута:
№ 1, следующий по направлению «Тюрли – Хлебозавод – Вилейская»;
№ 9, следующий по направлению «Автовокзал – Поликлинника – Автовокзал».
В ближайшее время система будет тиражирована на все регулярные автобусные маршруты города. Его жителям и гостям в скором времени станут доступны и электронные проездные.
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