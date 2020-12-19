Smart-билеты для поезда на общественном транспорте в мобильном платежном сервисе Оплати™, с субботы, 19 декабря, стали доступны жителям города Молодечно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при такой оплате отпадает необходимость использовать наличные денежные средства, все действия происходят в приложении в вашем смартфоне, там же хранится и электронный билет.

Мобильный платежный сервис Оплати™ является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка, а Молодечно стал 41-ым городом с инновационной оплатой проезда.

Системой «Оплати.Транспорт» в районном центре теперь оснащены два регулярных автобусных маршрута:

№ 1, следующий по направлению «Тюрли – Хлебозавод – Вилейская»;

№ 9, следующий по направлению «Автовокзал – Поликлинника – Автовокзал».

В ближайшее время система будет тиражирована на все регулярные автобусные маршруты города. Его жителям и гостям в скором времени станут доступны и электронные проездные.