ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЕВРО


15:01 21.12.2020

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) С 21 декабря 2020 года повысил ставки по вкладам физических лиц в евро со сроком размещения 395, 732 и 3 года (по вновь заключаемым договорам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по депозиту «Окно возможностей», оформленному в офисах банка, составит 1,0% годовых на срок 395 дней, 1,1% годовых на срок 732 дня и 0,9% годовых на срок 3 года.

Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении депозитов в режиме онлайн «ВТБ-Enter» на срок 395 и 732 дня.

Ставка по данному депозиту увеличена на 1.1 п.п. и составит 1,20% годовых.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2020
валюта курс
EUR 3.0713
USD 2.5068
RUB 3.4164
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0936 +0.0223
USD 2.5320 +0.0252
RUB 3.3990 -0.0174
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1200
USD 2.5470 2.5650
RUB 3.3850 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 21.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2140 1.2190
EUR/RUB 91.3500 92.4500
USD/RUB 75.0000 75.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте