|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЕВРО
15:01 21.12.2020
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) С 21 декабря 2020 года повысил ставки по вкладам физических лиц в евро со сроком размещения 395, 732 и 3 года (по вновь заключаемым договорам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по депозиту «Окно возможностей», оформленному в офисах банка, составит 1,0% годовых на срок 395 дней, 1,1% годовых на срок 732 дня и 0,9% годовых на срок 3 года.
Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении депозитов в режиме онлайн «ВТБ-Enter» на срок 395 и 732 дня.
Ставка по данному депозиту увеличена на 1.1 п.п. и составит 1,20% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 21.12.2020
Курсы в банках
на 21.12.2020
Конвертация в банках
на 21.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте