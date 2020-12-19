ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) С 21 декабря 2020 года повысил ставки по вкладам физических лиц в евро со сроком размещения 395, 732 и 3 года (по вновь заключаемым договорам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по депозиту «Окно возможностей», оформленному в офисах банка, составит 1,0% годовых на срок 395 дней, 1,1% годовых на срок 732 дня и 0,9% годовых на срок 3 года.

Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении депозитов в режиме онлайн «ВТБ-Enter» на срок 395 и 732 дня.

Ставка по данному депозиту увеличена на 1.1 п.п. и составит 1,20% годовых.