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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА НАЧИНАЕТ ПРИЕМ КАРТ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» В ТОРГОВОМ ЭКВАЙРИНГЕ
12:22 21.12.2020
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января 2021 начинает прием карт платежной системы «МИР» в торговом эквайринге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, организациям торговли и сервиса для начала работы с картами «Мир» необходимо ознакомиться с «Предложением (офертой) о заключении дополнительного соглашения к договорам эквайринга о приеме карт платежной системы «Мир»» и принять предложение (оферту) указанным в ней способом.
Ознакомиться с условиями обслуживания по эквайрингу в Банке БелВЭБ можно на сайте банка.
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