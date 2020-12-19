ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 января 2021 начинает прием карт платежной системы «МИР» в торговом эквайринге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, организациям торговли и сервиса для начала работы с картами «Мир» необходимо ознакомиться с «Предложением (офертой) о заключении дополнительного соглашения к договорам эквайринга о приеме карт платежной системы «Мир»» и принять предложение (оферту) указанным в ней способом.

Ознакомиться с условиями обслуживания по эквайрингу в Банке БелВЭБ можно на сайте банка.