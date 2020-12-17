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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ С 21 ДЕКАБРЯ
11:02 21.12.2020
ЗАО «РРБ–Банк» с 21 декабря 2020 года снижает ставки по кредитам физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки снижены по следующим кредитам (по вновь заключаемым договорам): «Ренессанс» - 25,9% годовых (прежняя ставка 32,99% годовых); «Социальный» -25,9% годовых (прежняя ставка 32,99% годовых); «Доступный плюс» - 29,9% (прежняя ставка 34,99% годовых).
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