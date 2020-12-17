ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РРБ-БАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ С 21 ДЕКАБРЯ


11:02 21.12.2020

ЗАО «РРБ–Банк» с 21 декабря 2020 года снижает ставки по кредитам физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки снижены по следующим кредитам (по вновь заключаемым договорам): «Ренессанс» - 25,9% годовых (прежняя ставка 32,99% годовых); «Социальный» -25,9% годовых (прежняя ставка 32,99% годовых); «Доступный плюс» - 29,9% (прежняя ставка 34,99% годовых).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2020
валюта курс
EUR 3.0713
USD 2.5068
RUB 3.4164
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0700 -0.0044
USD 2.5109 -0.014
RUB 3.4432 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.1050
USD 2.5360 2.5410
RUB 3.3800 3.3900
подробнее

Конвертация в банках
на 21.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2190
EUR/RUB 91.2500 91.3000
USD/RUB 74.8500 75.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте