БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ С 21 ДЕКАБРЯ

11:02 21.12.2020 ЗАО «РРБ–Банк» с 21 декабря 2020 года снижает ставки по кредитам физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки снижены по следующим кредитам (по вновь заключаемым договорам): «Ренессанс» - 25,9% годовых (прежняя ставка 32,99% годовых); «Социальный» -25,9% годовых (прежняя ставка 32,99% годовых); «Доступный плюс» - 29,9% (прежняя ставка 34,99% годовых).