|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ОПТИМИЗИРУЕТ ПАРТНЕРСКУЮ СЕТЬ БАНКОМАТОВ
09:28 21.12.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 января 2021 года оптимизирует партнерскую сеть банкоматов, с учетом внедренной Банком в декабре 2020 года новой модели бескомиссионного снятия наличных в любом банкомате страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, таким образом, в банкоматах Беларусбанка (входящих в партнёрскую сеть до 31 декабря 2020 года) снимать наличные денежные средства без комиссии с 1 января 2021 года можно будет в рамках ежемесячного лимита 150 BYN. Ранее бескомиссионный лимит стал доступен держателям карт БПС-Сбербанка при снятии наличных в любом банкомате (за исключением банков-партнеров), установленном на территории Республики Беларусь.
«Увеличение доли безналичных транзакций, а также развитие дистанционных банковских сервисов и интернет-продаж существенно снизили интерес населения к операциям с наличными денежными средствами. Поэтому мы пересмотрели бизнес-модель с учетом клиентских предпочтений: спонтанная потребность в наличных все чаще касается небольшой суммы, но необходимость в ней возникает здесь и сейчас. Для максимально комфорта совершения таких операций мы открыли возможность снятия мелких сумм вообще без комиссии в любом банкомате белорусского банка, – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена Демиденко. – При этом, если потребность в крупной сумме наличных все же появляется, наши клиенты целенаправленно ищут «родной» банкомат БПС-Сбербанка, чтобы снять любую сумму без комиссии. Такая возможность сохранится и впредь».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2020
Курсы в банках
на 21.12.2020
Конвертация в банках
на 21.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте