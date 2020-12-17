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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ОПТИМИЗИРУЕТ ПАРТНЕРСКУЮ СЕТЬ БАНКОМАТОВ


09:28 21.12.2020

ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 января 2021 года оптимизирует партнерскую сеть банкоматов, с учетом внедренной Банком в декабре 2020 года новой модели бескомиссионного снятия наличных в любом банкомате страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, таким образом, в банкоматах Беларусбанка (входящих в партнёрскую сеть до 31 декабря 2020 года) снимать наличные денежные средства без комиссии с 1 января 2021 года можно будет в рамках ежемесячного лимита 150 BYN. Ранее бескомиссионный лимит стал доступен держателям карт БПС-Сбербанка при снятии наличных в любом банкомате (за исключением банков-партнеров), установленном на территории Республики Беларусь.

«Увеличение доли безналичных транзакций, а также развитие дистанционных банковских сервисов и интернет-продаж существенно снизили интерес населения к операциям с наличными денежными средствами. Поэтому мы пересмотрели бизнес-модель с учетом клиентских предпочтений: спонтанная потребность в наличных все чаще касается небольшой суммы, но необходимость в ней возникает здесь и сейчас. Для максимально комфорта совершения таких операций мы открыли возможность снятия мелких сумм вообще без комиссии в любом банкомате белорусского банка, – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена Демиденко. – При этом, если потребность в крупной сумме наличных все же появляется, наши клиенты целенаправленно ищут «родной» банкомат БПС-Сбербанка, чтобы снять любую сумму без комиссии. Такая возможность сохранится и впредь».
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