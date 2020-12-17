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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ ЦБУ №400 В ГРОДНО
17:36 18.12.2020
ЗАО «РРБ–Банк» временно с 28 декабря 2020 года по 4 января 2021 года приостанавливает работу кассы №1 центра банковских услуг №400 по адресу: г. Гродно, ул. Большая Троицкая, д. 17, пом. 3. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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