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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ЗАПУСТИЛ ЯРКУЮ КАРТУ С МГНОВЕННЫМ МАНИБЭКОМ
15:15 18.12.2020
Приорбанк выпустил Яркую карту — новую платежную карточку Visa Classic с функцией моментального манибэка и оригинальным дизайном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Яркая карта позволяет получать манибэк 1% на покупки от 10 рублей при расчетах в Беларуси, за границей и в интернете. При этом нет ограничений по сумме выплаты. При манибэке свыше 1 рубля приходит бесплатное SMS.
По Яркой карте также доступна программа лояльности KEYcard. При покупках в партнерских магазинах, кафе, ресторанах и аптеках на счет возвращается до 10% – в дополнение к моментальному манибэку в 1%.
Яркая карта выпускается в белорусских рублях сроком на 4 года. По ней можно настроить все популярные сервисы бесконтактной оплаты: Prior Pay, Samsung Pay, Apple Pay, Fitbit Pay и Garmin Pay.
Для новых клиентов банка до конца года действует специальная цена на выпуск новой карточки — всего 5 рублей. Оформить ее можно в отделении, на сайте, через контакт-центр, в интернет-банке или мобильном приложении.
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