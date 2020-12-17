Приорбанк выпустил Яркую карту — новую платежную карточку Visa Classic с функцией моментального манибэка и оригинальным дизайном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Яркая карта позволяет получать манибэк 1% на покупки от 10 рублей при расчетах в Беларуси, за границей и в интернете. При этом нет ограничений по сумме выплаты. При манибэке свыше 1 рубля приходит бесплатное SMS.

По Яркой карте также доступна программа лояльности KEYcard. При покупках в партнерских магазинах, кафе, ресторанах и аптеках на счет возвращается до 10% – в дополнение к моментальному манибэку в 1%.

Яркая карта выпускается в белорусских рублях сроком на 4 года. По ней можно настроить все популярные сервисы бесконтактной оплаты: Prior Pay, Samsung Pay, Apple Pay, Fitbit Pay и Garmin Pay.

Для новых клиентов банка до конца года действует специальная цена на выпуск новой карточки — всего 5 рублей. Оформить ее можно в отделении, на сайте, через контакт-центр, в интернет-банке или мобильном приложении.