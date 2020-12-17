ОАО «Белгазпромбанк» расширило историю операций в мобильном приложении BGPB mobile.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в версии 7.3. данного приложения оптимизирована и расширена функциональность просмотра истории совершенных платежей и переводов в разделе главного меню «История операций».

В истории операций теперь будет дополнительно отображаться полная история операций 3D-платежей, p2p-переводов, оплат требований сервиса «Выставление счетов», а также неуспешных оплат, просмотр которых ранее был не доступен. По всем операциям в «Истории операций» доступно отображение чека с реквизитами операции и штампом банка.

Важным условием для сохранения платежей в истории является совершение операции авторизованным пользователем BGPB mobile. Без авторизации платежи в историю сохраняться по-прежнему не будут.

Для удобства клиентов в приложении реализована проверка на наличие выданной клиенту лицензии, и будет предложено авторизоваться перед совершением платежа или перевода. При отказе клиента такая операция в «Историю операций» не попадет и чек по ней не будет доступен.