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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК РАСШИРИЛ ИСТОРИЮ ОПЕРАЦИЙ В BGPB MOBILE
12:53 18.12.2020
ОАО «Белгазпромбанк» расширило историю операций в мобильном приложении BGPB mobile.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в версии 7.3. данного приложения оптимизирована и расширена функциональность просмотра истории совершенных платежей и переводов в разделе главного меню «История операций».
В истории операций теперь будет дополнительно отображаться полная история операций 3D-платежей, p2p-переводов, оплат требований сервиса «Выставление счетов», а также неуспешных оплат, просмотр которых ранее был не доступен. По всем операциям в «Истории операций» доступно отображение чека с реквизитами операции и штампом банка.
Важным условием для сохранения платежей в истории является совершение операции авторизованным пользователем BGPB mobile. Без авторизации платежи в историю сохраняться по-прежнему не будут.
Для удобства клиентов в приложении реализована проверка на наличие выданной клиенту лицензии, и будет предложено авторизоваться перед совершением платежа или перевода. При отказе клиента такая операция в «Историю операций» не попадет и чек по ней не будет доступен.
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