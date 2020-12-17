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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
09:31 18.12.2020
ОАО «Белорусский народный банк» предлагает представителям малого бизнеса новый кредитный продукт SMART UP.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, он предназначен для пополнения оборотных средств, приобретения основных средств и других актуальных целей.
Предварительное решение по выдаче кредита в течение 3-х часов после предоставления минимума документов. Предусмотрен упрощенный порядок рассмотрения финансирования до 25 тыс. долларов США и сокращенный пакет документов.
Еще одно преимущество - возможность кредитования без залога, а также выдача кредита на текущий счет кредитополучателя автоматически в тот день, который выбирает кредитополучатель.
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