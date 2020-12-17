БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

18:13 17.12.2020 "Франсабанк" ОАО с 17 декабря 2020 года повысило процентные ставки по некоторым вкладам в белорусских рублях для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам "Комфортный", "Верный расчет" и онлайн-депозиту "Верный расчет" на 385 дней ставка повышена до 18,5% годовых. По вкладу "Результативный" на 385 дней — 17,1% годовых.