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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ОФОРМЛЯЕМЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ
17:27 17.12.2020
ЗАО «БТА Банк» с 17 декабря 2020 г. повышает размер процентных ставок по вновь оформляемым депозитам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие ставки по безотзывным вкладам в белорусских рублях:
«БТА Профит» со сроком размещения на 12 месяцев - 16,60%;
«Я реален» со сроком размещения на 13 месяцев - 19,00%;
«БТА+» со сроком размещения на 14 месяцев - 19,00%;
в российских рублях:
«Я надежен» со сроком размещения на 13 месяцев - 8,50%;
«БТА Профит» со сроком размещения на 24 месяца - 8,50%;
«Я реален» со сроком размещения на 25 месяцев - 9,00%.
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