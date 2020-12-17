БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВНОВЬ ОФОРМЛЯЕМЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ

17:27 17.12.2020 ЗАО «БТА Банк» с 17 декабря 2020 г. повышает размер процентных ставок по вновь оформляемым депозитам физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие ставки по безотзывным вкладам в белорусских рублях: «БТА Профит» со сроком размещения на 12 месяцев - 16,60%; «Я реален» со сроком размещения на 13 месяцев - 19,00%; «БТА+» со сроком размещения на 14 месяцев - 19,00%; в российских рублях: «Я надежен» со сроком размещения на 13 месяцев - 8,50%; «БТА Профит» со сроком размещения на 24 месяца - 8,50%; «Я реален» со сроком размещения на 25 месяцев - 9,00%.