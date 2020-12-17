БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ КАССЫ ЦБУ № 601 В СТАРЫХ ДОРОГАХ

17:08 17.12.2020 ОАО «СтатусБанк» c 18 декабря 2020 года возобновляет работу кассы ЦБУ № 601 в Старых дорогах (ул. Московская, 84). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.