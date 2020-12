БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ПРИВЛЕКАЕТ 10 МЛН ЕВРО ОТ НЕМЕЦКОГО ФОНДА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

16:35 17.12.2020 ОАО «БНБ-Банк» получит кредит в размере 10 млн евро от компании Invest in Visions Mikrofinanzfonds (Германия), консультируемой инвестиционной компанией Incofin Investment Management (Бельгия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предоставляемые на два года кредитные средства пойдут на поддержку микро, малого и среднего бизнеса. БНБ-Банк, Invest in Visions Mikrofinanzfonds и Incofin Investment Management связывает длительная история плодотворного сотрудничества, в 2014 г была реализована дебютная совместная сделка. Объем привлеченных ресурсов с момента начала сотрудничества составляет 32 млн евро. Эта сделка стала очередной в декабре 2020 года для БНБ-Банка. Напомним, в начале декабря было достигнуто соглашение о выделении дебютного прямого кредита в размере 5 млн евро от немецких инвестиционных фондов. IIV Mikrofinanzfonds – немецкий фонд, инвестирующий в финансовые институты для осуществления микрокредитования в развивающихся странах. На текущий момент он осуществляет финансирование организаций в более чем 40 странах мира. При этом деятельность Invest in Visions Mikrofinanzfonds направлена на сбалансированное сочетание финансовых и социальных результатов. Фонд Invest in Visions Mikrofinanzfonds является первым совместным фондом по микрофинансированию, зарегистрированным в Германии. Свою деятельность он ведет преимущественно в странах Африки, Азии и Латинской Америки, а также в странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии. Incofin Investment Management (Королевство Бельгия) — международная независимая инвестиционная фирма, сфокусированная на социально-ориентированном финансировании, в том числе сельских районов и сельского хозяйства, и движимая стремлением содействовать развитию инклюзивности. Компания осуществляет финансирование и предоставляет поддержку объектам инвестирования более чем в 65 странах.