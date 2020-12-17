Агентство Moody’s повысило рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте ОАО «Белинвестбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, рейтинг повышен с уровня Caa1 до категории В3.

При оценке Белинвестбанка отмечено, что она поддерживается значительными запасами ликвидности банка, достаточным объемом резервов на возможные потери по проблемным кредитам и тесной связью качества активов с суверенной кредитоспособностью. В то же время оценка сдерживается нестабильной операционной окружающей средой, умеренной прибыльностью и высокой долларизацией депозитов в условиях ограниченной валютной ликвидности.

Отмечено, что рейтинги банка определяются высокой вероятностью поддержки со стороны правительства Беларуси. Также оценка учитывает статус банка как одного из ключевых кредиторов основных секторов экономики.

Обновление рейтингов вызвано изменением методологии Moody’s для страновых потолков.