БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОФИСА В БАРАНОВИЧАХ

11:42 17.12.2020 ОАО «Паритетбанк» временно приостановило работу офиса в Барановичах (ул. Комсомольская, 9). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в качестве альтернативы клиентам предлагаются услуги ЦБУ № 16 в Барановичах (ул. Брестская, 79).