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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОФИСА В БАРАНОВИЧАХ
11:42 17.12.2020
ОАО «Паритетбанк» временно приостановило работу офиса в Барановичах (ул. Комсомольская, 9).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в качестве альтернативы клиентам предлагаются услуги ЦБУ № 16 в Барановичах (ул. Брестская, 79).
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