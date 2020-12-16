ОАО «Белинвестбанк» предлагает кредитополучателям – физическим лицам – заключить дополнительные соглашения к договорам, содержащим условия овердрафтного кредитования

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, они содержат условия, предусматривающие обязательство кредитополучателя по недопущению возникновения негативной информации о его способности исполнить свои обязательства по договору перед кредитодателем.

Кроме того, в дополнительном соглашении указана возможность банка отказаться от исполнения обязательств по финансированию при возникновении признаков негативной информации о способности у физического лица исполнить свои обязательства перед кредитодателем.

Дополнительное соглашение заключается к договорам, содержащим условия овердрафтного кредитования, заключенным между ОАО «Белинвестбанк» и физическим лицом за период с 1 июля 2019 года по 2 ноября 2020 года путем акцепта оферты.

Подробнее с условиями публичной оферты можно ознакомиться на сайте банка.