|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ПРЕМИАЛЬНУЮ КАРТУ «КОМПЛИМЕНТ» ДЛЯ КЛИЕНТОВ СТАРШЕ 50 ЛЕТ
17:54 16.12.2020
Банк ВТБ (Беларусь) начал выпуск новой премиальной дебетовой карточки Visa Gold «Комплимент».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, продукт рассчитан на клиентов старше 50 лет и предусматривает снятие наличных без комиссии в банкоматах по всему миру в пределах ежемесячных лимитов, круглосуточный консьерж-сервис в Viber и Telegram, а также скидки от партнеров банка и Visa.
Оформление карты – бесплатное.
Владельцы карточки «Комплимент» могут без комиссии пополнять счет через систему ЕРИП и с карточек других банков. Им доступны скидки и специальные предложения в рамках программы «Мир привилегий с Visa» от партнеров в Беларуси и по всему миру. Кроме того, среди привилегий для владельцев карточки – скидка 50% на использование индивидуальных банковских сейфов (ячеек).
Карточка позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay и Garmin Pay. Клиенту предоставляется возможность бесплатно оформить дополнительную карту Visa Gold для членов семьи.
«"Комплимент" – это не только премиальная карточка Visa Gold с бесплатным оформлением и обслуживанием, но и ряд преимуществ и эксклюзивных возможностей для людей старшего возраста. Круглосуточный консьерж-сервис позволит им решить большинство возникающих бытовых вопросов, а специальные предложения при расчетах у партнеров банка и программа «Мир привилегий с Visa» порадуют скидками», – подчеркнул Владимир Мильгуй, начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2020
Курсы в банках
на 16.12.2020
Конвертация в банках
на 16.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте