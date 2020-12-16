Банк ВТБ (Беларусь) начал выпуск новой премиальной дебетовой карточки Visa Gold «Комплимент».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, продукт рассчитан на клиентов старше 50 лет и предусматривает снятие наличных без комиссии в банкоматах по всему миру в пределах ежемесячных лимитов, круглосуточный консьерж-сервис в Viber и Telegram, а также скидки от партнеров банка и Visa.

Оформление карты – бесплатное.

Владельцы карточки «Комплимент» могут без комиссии пополнять счет через систему ЕРИП и с карточек других банков. Им доступны скидки и специальные предложения в рамках программы «Мир привилегий с Visa» от партнеров в Беларуси и по всему миру. Кроме того, среди привилегий для владельцев карточки – скидка 50% на использование индивидуальных банковских сейфов (ячеек).

Карточка позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay и Garmin Pay. Клиенту предоставляется возможность бесплатно оформить дополнительную карту Visa Gold для членов семьи.

«"Комплимент" – это не только премиальная карточка Visa Gold с бесплатным оформлением и обслуживанием, но и ряд преимуществ и эксклюзивных возможностей для людей старшего возраста. Круглосуточный консьерж-сервис позволит им решить большинство возникающих бытовых вопросов, а специальные предложения при расчетах у партнеров банка и программа «Мир привилегий с Visa» порадуют скидками», – подчеркнул Владимир Мильгуй, начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов.