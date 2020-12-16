ЗАО «Банк «Решение» совместно с СООО «ОСМП БЕЛ» (QIWI) запустило услугу пополнения наличными карт Российской Федерации и Украины в терминалах QIWI в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуги по пополнению карт VISA и MasterCard, а также национальной платежной системы «МИР» предоставляются в платежных сервисах QIWI, а средства зачисляются мгновенно.

Для пополнения карты в платежных сервисах QIWI достаточно выбрать раздел «Перевести — на банковскую карту» и ввести 16-значный номер карты.