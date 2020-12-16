|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГУ ПОПОЛНЕНИЯ КАРТ РФ И УКРАИНЫ В ТЕРМИНАЛАХ QIWI
16:26 16.12.2020
ЗАО «Банк «Решение» совместно с СООО «ОСМП БЕЛ» (QIWI) запустило услугу пополнения наличными карт Российской Федерации и Украины в терминалах QIWI в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуги по пополнению карт VISA и MasterCard, а также национальной платежной системы «МИР» предоставляются в платежных сервисах QIWI, а средства зачисляются мгновенно.
Для пополнения карты в платежных сервисах QIWI достаточно выбрать раздел «Перевести — на банковскую карту» и ввести 16-значный номер карты.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2020
Курсы в банках
на 16.12.2020
Конвертация в банках
на 16.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте