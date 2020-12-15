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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ПОДВЕЛ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ


11:55 16.12.2020

Национальный банк Беларуси определил победителей и призеров ежегодного конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов.

Участвовать в конкурсе могли представители всех вузов страны, а также организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, победителями в номинации «Конкурсные работы студентов и магистрантов» стали студенты Белорусского государственного экономического университета Федор Грынчак, Мария Младенова, Валерия Ивановская, представившие совместную работу «Повышение эффективности коммуникационной политики центрального банка».

Второе место завоевали студенты Белорусского государственного экономического университета Дарья Климова, Илья Маньковский, Евгения Михаленко за совместное исследование «Экономика замкнутого цикла как идеальная модель функционирования экономики будущего».

Третье место присуждено магистрантке Академии управления при президенте Алине Коробчук за работу «Технологии интеллектуального анализа открытых статистических данных».

В номинации «Конкурсные работы аспирантов» победителем стал аспирант Белорусского государственного экономического университета Сергей Зубок с работой «Планирование и анализ проектной деятельности банка: компонентные методики, выполненные в рамках концепции процессно-проектного подхода».

Второе место у аспиранта Белорусского государственного экономического университета Артема Левенкова за работу «Глобальная сеть финансовой безопасности: антикризисный ответ на распространение пандемии COVID-19».

Третье место присуждено аспирантке Института экономики Национальной академии наук Беларуси Дарье Самцовой за исследование на тему «Приоритетные направления развития органического сельскохозяйственного производства в Беларуси».

Победители и призеры конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами и денежными премиями от Национального банка: по 1000 белорусских рублей – победителям в каждой номинации; по 700 белорусских рублей – призерам конкурса, занявшим второе место; по 500 белорусских рублей – призерам конкурса, занявшим третье место.

В 2020 году победители и призеры конкурса были определены по итогам первого этапа конкурса на основании выставленных членами экспертного совета оценок 40 представленных работ. Традиционный второй этап, во время которого финалисты представляют и защищают свои конкурсные работы на заседании экспертного совета, было принято решение не проводить в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Конкурс на лучшую работу по экономической тематике проводится с 2014 года Национальным банком при поддержке Министерства образования. Основными задачами конкурса являются стимулирование молодежи к научно-исследовательской деятельности по финансовым дисциплинам и популяризация знаний в области финансов и экономики.
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