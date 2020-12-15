БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ КАССЫ ЦБУ № 302 В РЕЧИЦЕ

10:45 16.12.2020 ОАО «СтатусБанк» возобновило работу кассы ЦБУ № 302 в Речице (ул. Пролетарская, 118. ТЦ «Евроопт»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.