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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БСБ БАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ VISA PLATINUM
09:51 16.12.2020
ЗАО «БСБ Банк» расширило список привилегий для владельцев премиальных карт Visa.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, теперь всем клиентам, которые оформят карту Visa Platinum, будет доступна услуга бесплатного трансфера по маршруту «Минск-Национальный Аэропорт Минск-Минск».
Оформить премиальную карту в несколько кликов.
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