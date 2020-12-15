БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БСБ БАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ VISA PLATINUM

09:51 16.12.2020 ЗАО «БСБ Банк» расширило список привилегий для владельцев премиальных карт Visa. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, теперь всем клиентам, которые оформят карту Visa Platinum, будет доступна услуга бесплатного трансфера по маршруту «Минск-Национальный Аэропорт Минск-Минск». Оформить премиальную карту в несколько кликов.