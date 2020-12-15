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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ОАО «БПС-СБЕРБАНК» С 1 ЯНВАРЯ ВНЕДРЯЕТСЯ НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ «САМОИНКАССАЦИЯ»
17:48 15.12.2020
В ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 января 2021 года внедряется новая технология оказания услуги «Самоинкассация».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим 31 декабря истекает срок действия всех банковских пластиковых карт «Самоинкассация».
Кроме того, с 15 декабря изменяются Условия оказания ОАО «БПС-Сбербанк» услуги «Самоинкассация» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
С 1 января идентификация при осуществлении взносов наличных денег в устройства самообслуживания на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет осуществляться на основании логинов и паролей, полученных вносителями денежных средств (представителями клиента) на мобильные номера телефонов в виде SMS-сообщений.
Логины и пароли будут автоматически направлены всем клиентам, пользующимся услугой после представления в банк заявления на получение доступа к услуге «Самоинкассация» (отдельное на каждого вносителя).
При обращении к устройству самообслуживания вноситель будет выбирать в меню «Операции без карт» - «Самоинкассация». Для этих целей банк оснащает все устройства с купюроприемником модулями бескарточного доступа.
Плата за выдачу логина и пароля не берется.
Если срок действия карты «Самоинкассация» истекает ранее 31 декабря, карта может быть перевыпущена по заявлению клиента для обеспечения доступа к устройствам самообслуживания до конца года посредством карт. Одновременно рекомендуется оформить заявление на предоставление логина и пароля для возможности пользования услугой с 1 января 2021 года.
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