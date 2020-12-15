ЗАО «Банк «Решение» с 23 декабря 2020 года начинает выпуск банковских платежных карточек Visa Classic.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые карты выполнены в премиальном дизайне: матовый пластик, красный борт и премиальный логотип платежной системы Visa. На лицевой стороне карты разместится имя клиента и валюта карточки, ее номер и остальные реквизиты будут с обратной стороны.

Карточки Visa Classic выпускаются сроком на 5 лет.

В связи с этим банк прекращает выпуск новых карточек MastеrCard World, предлагая вместо них клиентам оформить личную и / или зарплатную карту Visa Classic.

Банк также предлагает владельцам карточек MastеrCard World, БЕЛКАРТ- Maestrо и БЕЛКАРТ-Премиум бесплатно перевыпустить их на Visa Classic.

Вносятся изменения в условия продукта «Пенсионная» карта. На данный момент в его рамках доступно оформление карточек БЕЛКАРТ-Maestro, а с 23 декабря вы сможете оформить карту БЕЛКАРТ-Maestro либо Visa Classic (на выбор). Кроме этого, добавлена возможность бесплатно выпустить карточку в валюте.

Несмотря на то, что новые карты MastеrCard World выпускаться не будут, уже выпущенные карточки будут работать как прежде.

С 1 апреля 2021 года за обслуживание карточек MastеrCard World (как личных, так и зарплатных) будет введена ежемесячная комиссия в размере 3,9 BYN. Однако их можно бесплатно перевыпустить на Visa Classic и избежать взимания комиссии за обслуживание.