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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 23 ДЕКАБРЯ БАНК «РЕШЕНИЕ» НАЧИНАЕТ ВЫПУСК ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК VISA CLASSIC
17:20 15.12.2020
ЗАО «Банк «Решение» с 23 декабря 2020 года начинает выпуск банковских платежных карточек Visa Classic.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые карты выполнены в премиальном дизайне: матовый пластик, красный борт и премиальный логотип платежной системы Visa. На лицевой стороне карты разместится имя клиента и валюта карточки, ее номер и остальные реквизиты будут с обратной стороны.
Карточки Visa Classic выпускаются сроком на 5 лет.
В связи с этим банк прекращает выпуск новых карточек MastеrCard World, предлагая вместо них клиентам оформить личную и / или зарплатную карту Visa Classic.
Банк также предлагает владельцам карточек MastеrCard World, БЕЛКАРТ- Maestrо и БЕЛКАРТ-Премиум бесплатно перевыпустить их на Visa Classic.
Вносятся изменения в условия продукта «Пенсионная» карта. На данный момент в его рамках доступно оформление карточек БЕЛКАРТ-Maestro, а с 23 декабря вы сможете оформить карту БЕЛКАРТ-Maestro либо Visa Classic (на выбор). Кроме этого, добавлена возможность бесплатно выпустить карточку в валюте.
Несмотря на то, что новые карты MastеrCard World выпускаться не будут, уже выпущенные карточки будут работать как прежде.
С 1 апреля 2021 года за обслуживание карточек MastеrCard World (как личных, так и зарплатных) будет введена ежемесячная комиссия в размере 3,9 BYN. Однако их можно бесплатно перевыпустить на Visa Classic и избежать взимания комиссии за обслуживание.
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