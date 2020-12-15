Нацбанк Беларуси с 15 декабря 2020 г. выпускает в обращение памятные монеты "Беларусь – Украіна. Духоўная спадчына. Ірмалагіён".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 50 рублей, массой 62,20 г, пробой сплава 999, диаметром 50,00 мм, тиражом 999 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 62,00 г, диаметром 65,00 мм, тиражом 1 999 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: по кругу вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; слева под надписью – год чеканки и проба сплава (на серебряной), справа – номинал 50 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой).

В центре в обрамлении ворот – изображение орнаментальной заставки и шести инициалов из ирмологиона. По обе стороны от ворот –святые, воспевающие Бога по ирмологионам. За ними на фоне храмов –верующие, олицетворяющие собой православную церковь.

Реверс: в центре – разворот Баркалабовского ирмологиона с изображением титульного листа. По окружности монеты – орнаментальные элементы по мотивам титульного листа ирмологиона. Внизу – надпись: БАРКАЛАБАЎСКІ ІРМАЛОЙ. Вверху – два ангела, держащие медальон с изображением Свято-Троицкого храма Кутеинского монастыря.

Монеты отчеканены в ЗАО "Литовский монетный двор" качеством: серебряные – "анциркулейтед с оксидированием и позолотой", медно-никелевые – "анциркулейтед с оксидированием".

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.