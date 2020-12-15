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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) С 23 ДЕКАБРЯ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ РЕДАКЦИИ ДОГОВОРОВ
14:57 15.12.2020
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