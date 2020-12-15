БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) С 23 ДЕКАБРЯ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ РЕДАКЦИИ ДОГОВОРОВ

14:57 15.12.2020 В ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 23 декабря 2020 года будут действовать новые редакции договоров. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 23 декабря вступит в силу новая редакция договора об использовании карточки и договора на оказание услуг дистанционного банковского обслуживания.