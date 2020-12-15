Национальный банк Беларуси с 15 декабря 2020 г. выпускает в обращение памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются монеты "Чачэрская ратуша", "Касцёл бернардзінцаў. Будслаў", "Барысаглебская царква. Гродна", "Касцёл Яна Хрысціцеля. Камаі", "Косаўскі палац", "Будынак гарадскога тэатра. Магілёў" номиналом 2 рубля, диаметром 23,50 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г, тиражом 25 000 штук каждого наименования.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с повторяющейся надписью БЕЛАРУСЬ и элементами национального орнамента.

Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу надписи: вверху – БЕЛАРУСЬ, внизу – 2 РУБЛI, между которыми – стилизованное изображение национального орнамента.

Реверс:

на монете "Чачэрская ратуша": в центре – изображение Чечерской ратуши, в г. Чечерске Гомельской области, по кругу надписи: вверху – ЧАЧЭРСКАЯ РАТУША, внизу – 2020;

на монете "Касцёл бернардзінцаў. Будслаў": в центре – изображение костела бернардинцев в аг. Будслав Минской области, по кругу надписи: вверху – КАСЦЁЛ БЕРНАРДЗІНЦАЎ. БУДСЛАЎ, внизу – 2020;

на монете "Барысаглебская царква. Гродна": в центре – изображение Борисоглебской церкви в г. Гродно, по кругу надписи: вверху – БАРЫСАГЛЕБСКАЯ ЦАРКВА. ГРОДНА, внизу – 2020;

на монете "Касцёл Яна Хрысціцеля. Камаі": в центре – изображение костела Иоанна Крестителя в аг. Камаи Витебской области, по кругу надписи: вверху – КАСЦЁЛ ЯНА ХРЫСЦІЦЕЛЯ. КАМАІ, внизу – 2020;

на монете "Косаўскі палац": в центре – изображение дворца в г. Коссово Брестской области, по кругу надписи: вверху – КОСАЎСКІ ПАЛАЦ, внизу – 2020;

на монете "Будынак гарадскога тэатра. Магілёў": в центре – изображение здания городского театра в г. Могилеве, по кругу надписи: вверху – БУДЫНАК ГАРАДСКОГА ТЭАТРА. МАГІЛЁЎ, внизу – 2020.

Монеты отчеканены в АО "Монетный двор Польши" качеством "анциркулейтед".

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.