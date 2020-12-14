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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ОТМЕЧЕН МЕДАЛЬЮ В КОНКУРСЕ «ВЫБОР ГОДА-2020»
10:41 15.12.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк стало победителем международного фестиваля-конкурса «Выбор года-2020» в номинации «Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, победители конкурса определяются по результатам уникальной методики, которая является интеллектуальной собственностью проекта и используется без изменений с 2002 года. Это 13-я медаль Беларусбанк за историю конкурса «Выбор года».
«Выбор года» – ежегодный проект, занимающийся определением и дальнейшей популяризацией наиболее качественных и известных товаров и услуг в различных товарных категориях на белорусском рынке. Проект инициирован компанией Fеstivals International (USA) и European Marketing Foundation (Европейский фонд социальных исследований, Брюссель, Бельгия) при European Chamber of Commerce Industry and Trade (Brussels) (Европейская Торговая Палата, Брюссель).
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