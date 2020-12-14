ОАО «АСБ Беларусбанк стало победителем международного фестиваля-конкурса «Выбор года-2020» в номинации «Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, победители конкурса определяются по результатам уникальной методики, которая является интеллектуальной собственностью проекта и используется без изменений с 2002 года. Это 13-я медаль Беларусбанк за историю конкурса «Выбор года».

«Выбор года» – ежегодный проект, занимающийся определением и дальнейшей популяризацией наиболее качественных и известных товаров и услуг в различных товарных категориях на белорусском рынке. Проект инициирован компанией Fеstivals International (USA) и European Marketing Foundation (Европейский фонд социальных исследований, Брюссель, Бельгия) при European Chamber of Commerce Industry and Trade (Brussels) (Европейская Торговая Палата, Брюссель).