Национальный банк Беларуси с 15 декабря 2020 г. выпускает в обращение памятные монеты "Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 999 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 20,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 1 699 штук.

Монеты имеют вогнуто-выпуклую форму, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – изображение Государственного герба Республики Беларусь; в центре – стилизованная композиция, включающая QR-код, фамилии членов авангардного художественного объединения УНОВИС, год и место его основания; по кругу надписи: вверху – РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, внизу: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год чеканки, проба сплава (на серебряной).

Реверс: в центре – знак УНОВИС – красный квадрат в обрамлении стилизованной композиции, состоящей из концентрических окружностей и дуг.

Монеты отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан" качеством: серебряные – "пруф с цифровой печатью", медно-никелевые – "пруф-лайк с цифровой печатью".

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.