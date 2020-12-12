ОАО «БПС-Сбербанк» продлевает прием в автоматическом режиме на один год заявлений о перечислении пенсий, пособий и других выплат на счета, открытые в банке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, автоматически будут пролонгированы заявления, срок истечения которых приходится на период с января по 31 мая 2021 г.

Данное решение позволит минимизировать контакты физических лиц в условиях эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.