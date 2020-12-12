Банк Дабрабыт выяснил, что белорусы чаще всего покупают в кредит.

В топе предпочтений оказались бытовая техника, мобильные устройства и автомобильные шины. Исследование основано на анализе данных об оформленных займах в магазинах-партнерах.

Самым популярным товаром в кредит оказался холодильник. На втором месте – ноутбук, а на третьем – стиральная машина. Немногим реже за банковские деньги приобретают телевизоры. Следом идут автомобильные шины, а замыкают список мобильные телефоны.

В банке отметили, что холодильники, стиральные машины и телевизоры стабильно разбирают в течение всего года. А вот на популярность некоторых других категорий товаров повлияли факторы сезонности и пандемии коронавируса.

«Летом повышенным спросом пользовались товары для дачи и сада. В конце лета в период подготовки к новому учебному году наблюдался всплеск продаж компьютерной техники. Сейчас в связи со сменой погодных условий особенно актуальна стала покупка автомобильных шин. В целом же в 2020 году под влиянием пандемии и тенденции к переводу работников на удаленный формат работы значительно выросли продажи ноутбуков», – прокомментировала изменения в покупательских предпочтениях белорусов начальник отдела по работе с партнерами департамента сети продаж Банка Дабрабыт Ольга Савчук.

На росте продаж сильно отразилась «черная пятница», которую белорусские ритейлеры умудрились растянуть на неделю. Многие товары покупатели брали именно в кредит, причем это коснулось всех категорий.

Рейтинг составлен на основе данных магазинов-партнеров Банка Дабрабыт, которые выступают агентами банка по оформлению кредитных договоров. В их число входят все крупнейшие белорусские продавцы бытовой техники и мобильных телефонов.