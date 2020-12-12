БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ КРЕДИТЫ НА АВТОМОБИЛИ GEELY

17:34 14.12.2020 ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 декабря 2020 года запускает кредитную программу «Автокредит GEELY со Сбербанком» под ставку от 9,9% годовых. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предоставляется на новые автотранспортные средства марки Geely, приобретаемые для дальнейшего личного пользования, реализуемые официальными дилерами на территории Беларуси. Минимальный размер кредита составляет 5 тыс. рублей, максимальный размер кредита — до 75% (включительно) стоимости автотранспортного средства. Срок предоставления кредита — до 5 лет, при этом обеспечением кредита может выступать залог имущественных прав на приобретаемое за счет кредита автотранспортное средство, с последующим оформлением его в залог.