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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ КАРТОЧНЫЙ ПРОДУКТ
17:10 14.12.2020
ЗАО «БТА Банк» с 14 декабря 2020 г. запускает карточный продукт «Money-back 15 уровня».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при оформлении вклада (депозита) в иностранной валюте на сумму от 10000 USD, 10000 EUR на срок от 6 месяцев клиент получает накопительную карточку с Money-back до 15% на все категории покупок.
Пакет услуг включает бесплатное оформление накопительной карты (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum) c начислением годового процентного дохода в размере 3% и Money-back до 15% на все категории покупок, совершенных на территории Республики Беларусь. Максимальная сумма выплаты Money-back в месяц составляет до 225 BYN.
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