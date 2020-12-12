ЗАО «БТА Банк» с 14 декабря 2020 г. запускает карточный продукт «Money-back 15 уровня».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при оформлении вклада (депозита) в иностранной валюте на сумму от 10000 USD, 10000 EUR на срок от 6 месяцев клиент получает накопительную карточку с Money-back до 15% на все категории покупок.

Пакет услуг включает бесплатное оформление накопительной карты (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum) c начислением годового процентного дохода в размере 3% и Money-back до 15% на все категории покупок, совершенных на территории Республики Беларусь. Максимальная сумма выплаты Money-back в месяц составляет до 225 BYN.