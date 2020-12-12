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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОДУКТ «ДЕТСКИЙ»ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛАРУСБАНКЕ
16:52 14.12.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило комплексный продукт «Детский», который включает в себя вклад, платежную карточку и страховку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, срочный безотзывный банковский вклад «Детский» принимается на имя несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет от лиц независимо от родственных отношений либо в установленных законодательством случаях от самого несовершеннолетнего.
Депозит открывается на срок 3, 4 или 5 лет в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях.
После открытия вклада в период до дня наступления срока его возврата могут быть предоставлены следующие продукты и услуги: оформление банковских платежных карточек (в рамках комплексного обслуживания); оформление договора добровольного страхования от несчастных случаев по программе «С заботой о детях» в пользу несовершеннолетнего с взиманием страховой премии со скидкой.
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