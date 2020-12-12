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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ЗАПУСКАЕТ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ НОВУЮ АКЦИЮ «ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
16:20 14.12.2020
ЗАО «РРБ–Банк» предлагает новую акцию для вкладчиков «Все под контролем»".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вкладчик получает двойной эффект: выгодно вкладывает свои денежные средства по высокой ставке; страхует свое домашнее хозяйство на сумму более 7000 BYN.
Каждый клиент, разместивший в Банке РРБ срочный безотзывный вклад в иностранной валюте на срок свыше года в сумме не менее 1000 долларов США (в эквиваленте), получает от ЗАО «РРБ–Банк»подарок в виде договора добровольного комплексного страхования имущества и гражданской ответственности его пользователей от ЗАСО «КЕНТАВР» с лимитом ответственности более 7000 белорусских рублей.
Срок проведения акции – с 14 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.
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