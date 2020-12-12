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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВЫДАЧУ КАРТЫ РАССРОЧКИ ХАЛВА MAX
15:58 14.12.2020
ЗАО «МТБанк» возобновляет прием заявок, оформление и выдачу физическим лицам своего флагманского продукта – карты рассрочки Халва MAX.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, расширенный функционал карты включает следующие новые возможности: рассрочка без переплат; рассрочка на оплату коммунальных услуг в ЕРИП; + 2 месяца на любую покупку в сети партнеров; продление рассрочки на покупку; снятие наличных за счет кредитного лимита; мани-бэк до 1,5% за покупки своими деньгами; бесплатное обслуживание при покупках от 300 рублей в месяц (при определенных условиях плата за сервисное обслуживание карты не берется).
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