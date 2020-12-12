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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК С 14 ДЕКАБРЯ ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ «КЛАССИК БЕЗОТЗЫВНЫЙ ДЕТСКИЙ»
14:58 14.12.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 14 декабря 2020 года повышает процентные ставки по срочному безотзывному банковскому вкладу в белорусских рублях «Классик Безотзывный Детский».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, по действующим вкладам «Классик Безотзывный Детский», открытым с 15 января 2018 года по 24 августа 2020 года (включительно), проценты будут начисляться исходя из следующих размеров:
на 3 года – 12,48% годовых (ставка кредита овернайт Нацбанка плюс 3,73%);
на 4 года – 12,49% годовых (ставка кредита овернайт Нацбанка плюс 3,74%);
на 5 лет – 12,5% годовых (ставка кредита овернайт Нацбанка плюс 3,75%).
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