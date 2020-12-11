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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ «СУПЕР-СЧЕТ» В МТБАНКЕ С 1 ЯНВАРЯ СОСТАВИТ 160 BYN В МЕСЯЦ
12:53 14.12.2020
С 1 января 2021 года стоимость обслуживания по тарифному плану «Супер-счет» в ЗАО «МТБанк» составит 160,00 BYN в месяц. Соответствующие изменения вносятся банком в перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «МТБанк», с 21 декабря 2020 г. перевод средств со счета клиента по платежам за пределы банка по расчетному документу, поступившему в банк после 15-30**** (кроме переводов со счетов по учету кредитной задолженности) будет стоить 7,00 BYN.
За оформление, осуществляемое ЗАО «МТБанк» по инициативе клиента, внесения изменений и (или) дополнений в договоры, обеспечивающие договор(ы) на совершение операций, подверженных кредитному риску, а также в договоры, обеспечивающие договор(ы) поручительств с 21 декабря придется заплатить 60,00 BYN.
С этой же даты стоимость за ускоренное подключение к тарифному плану эквайринга (за единицу терминального оборудования) составит 80,00 BYN.
Обновленная редакция перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами с учетом указанных и иных изменений будет доступна на сайте ЗАО «МТБанк» с 21 декабря 2020 г. и 1 января 2021 года соответственно.
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