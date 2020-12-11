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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 22 ДЕКАБРЯ
11:58 14.12.2020
22 декабря 2020 года состоится внеочередное собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк» в очной форме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с тем, что Белорусский народный банк включен Нацбанком в перечень системно значимых банков на 2021 год на собрании планируется вести необходимые изменения в систему корпоративного управления финурчеждения.
В частности, на собрании будут утверждены изменения и дополнения в Устав ОАО «БНБ-Банк».
Кроме того, речь пойдет о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «БНБ-Банк» и избрании новых.
В связи с этим акционеры утвердят положение о Совете директоров ОАО «БНБ-Банк» в новой редакции.
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