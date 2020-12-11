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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ УРМ № 774 В МИНСКЕ
10:46 14.12.2020
ОАО «СтатусБанк» c 14 декабря 2020 года открывает удаленное рабочее место (УРМ) № 773 в Минске (ул. Казимировская, 6).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, УРМ оказывает для физических лиц такие услуги, как прием документов на предоставление кредита; выдача кредита (в том числе оформление кредитного договора и других документов); открытие/закрытие текущего (расчетного) счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки.
Кроме того, здесь можно оформить платежное поручение на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета), а также на перевод денежных средств в белорусских рублях по поручению клиента без использования карточки в пользу резидента, на открытый в ОАО «СтатусБанк» счет и т.д.
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