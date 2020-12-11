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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЗИЛ КОЭФФИЦИЕНТ СТАНДАРТНОГО ВЫЧЕТА ЗА ДЕКАБРЬ


09:41 14.12.2020

Национальный банк Беларуси снизил значение коэффициента стандартного вычета для расчета базы резервирования за декабрь 2020 года до 4,56%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

За январь 2020 года коэффициент был установлен на уровне 6,86%, за февраль — 8,03%, за март — 7,99%, за апрель — 8,65%, за май — 6,42%, за июнь — 6,28%, за июль — 6,57%, за август — 8,29%, за сентябрь — 8,24%, за октябрь - 6,97%, за ноябрь - 5,70%.

Нацбанк ежемесячно определяет коэффициент стандартного вычета на основе данных предыдущего расчетного периода как соотношение объема приобретенных банками ценных бумаг, выпущенных и размещенных банками ценных бумаг.

Коэффициент используется при расчете привлеченных банками денежных средств, от которых формируются резервные требования.
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