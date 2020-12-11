БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БТА БАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ БЕЗОТЗЫВНЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ

18:05 11.12.2020 ЗАО «БТА Банк» повысило размер процентных ставок по некоторым безотзывным депозитам физических лиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «БТА Мини» со сроком размещения 35 дней ставка теперь составляет 20,00%, по депозиту «Я бесподобен Online» со сроком размещения на 32 дня - 20,00%.