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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БТА БАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ БЕЗОТЗЫВНЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ
18:05 11.12.2020
ЗАО «БТА Банк» повысило размер процентных ставок по некоторым безотзывным депозитам физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «БТА Мини» со сроком размещения 35 дней ставка теперь составляет 20,00%, по депозиту «Я бесподобен Online» со сроком размещения на 32 дня - 20,00%.
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