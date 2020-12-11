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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРОДЛИЛ СРОК ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ПЕНСИЙ
17:25 11.12.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» породило срок действия некоторых заявлений о перечислении пенсий (пособий).
«Заявления о перечислении пенсий (пособий) на счета, открытые в ОАО «АСБ Беларусбанк», срок по которым истекает в период с 1 января 2021 г. по 1 июня 2021 г., продлены в автоматическом режиме на один год (без личного обращения гражданина в отделение банка)», - говорится в сообщении финучреждения.
Таким образом, в посещении отделения банка с целью продления действия заявления о перечислении пенсии (пособия) нет необходимости.
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