ОАО «АСБ Беларусбанк» породило срок действия некоторых заявлений о перечислении пенсий (пособий).

«Заявления о перечислении пенсий (пособий) на счета, открытые в ОАО «АСБ Беларусбанк», срок по которым истекает в период с 1 января 2021 г. по 1 июня 2021 г., продлены в автоматическом режиме на один год (без личного обращения гражданина в отделение банка)», - говорится в сообщении финучреждения.

Таким образом, в посещении отделения банка с целью продления действия заявления о перечислении пенсии (пособия) нет необходимости.