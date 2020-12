БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ПАКЕТАМ УСЛУГ ЛИНЕЙКИ «ВСЕ» ТЕПЕРЬ МОЖНО В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ UP БАНКА БЕЛВЭБ

16:42 11.12.2020 ОАО «Банк БелВЭБ» расширило возможности мобильного приложения Up. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, здесь можно самостоятельно подключиться к пакетам услуг линейки «ВСЕ» и оформить любую карточку с доставкой на дом. Переход на более статусный пакет услуг по-прежнему возможен только в офисах банка. Линейка «ВСЕ» состоит из 4 пакетов услуг: «Все просто», «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму». Физическим лицам, в том числе обсуживающимся в рамках зарплатных проектов, предоставлена возможность самостоятельно выбирать любой из пакетов услуг, которые включают от классических карточек, до премиальных карточек. Владельцы пакетов услуг имеют дополнительные бонусы: бесплатная услуга «Интернет-Банк» / Мобильное приложение UP; бесплатные уведомления о всех операциях (расходных и приходных); выгодные курсы валют в услуге «Интернет-Банк» / Мобильном приложении UP; бесплатное осуществление Р2Р переводов между карточками банка и т.д.