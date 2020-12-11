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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ПАКЕТАМ УСЛУГ ЛИНЕЙКИ «ВСЕ» ТЕПЕРЬ МОЖНО В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ UP БАНКА БЕЛВЭБ
16:42 11.12.2020
ОАО «Банк БелВЭБ» расширило возможности мобильного приложения Up.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, здесь можно самостоятельно подключиться к пакетам услуг линейки «ВСЕ» и оформить любую карточку с доставкой на дом.
Переход на более статусный пакет услуг по-прежнему возможен только в офисах банка.
Линейка «ВСЕ» состоит из 4 пакетов услуг: «Все просто», «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму». Физическим лицам, в том числе обсуживающимся в рамках зарплатных проектов, предоставлена возможность самостоятельно выбирать любой из пакетов услуг, которые включают от классических карточек, до премиальных карточек.
Владельцы пакетов услуг имеют дополнительные бонусы: бесплатная услуга «Интернет-Банк» / Мобильное приложение UP; бесплатные уведомления о всех операциях (расходных и приходных); выгодные курсы валют в услуге «Интернет-Банк» / Мобильном приложении UP; бесплатное осуществление Р2Р переводов между карточками банка и т.д.
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