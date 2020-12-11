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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ €5 МЛН


15:57 11.12.2020

ОАО «Белорусский народный банк» достиг соглашения о выделении дебютного прямого кредита в размере 5 миллионов евро от инвестиционных фондов KCD Mikrofinanzfonds (FIS) – Global и KCD-Mikrofinanzfonds – III под управлением Bank im Bistum Essen eG, крупного кооперационного банка с головным офисом в Эссене (Германия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, уникальность сделки заключается в том, что партнерство с Bank im Bistum Essen eG вышло на новый уровень сотрудничества, так как ранее немецкий банк оказывал свою поддержку БНБ-Банку в качестве участника синдицированных кредитов, а в этот раз, принимая во внимание высокую международную репутацию БНБ-Банка и материнской компании, предоставил финансирование напрямую.

«Сотрудничество с Bank im Bistum Essen eG повышает внимание к БНБ-Банку и его признание на международных рынках, а также подтверждает наш статус как надежного и высококлассного заёмщика, несмотря на непростые внешние факторы. Средства будут направлены на сохранение объемов финансирования микро, малого и среднего бизнеса, что особенно важно в условиях сужающегося внутреннего рынка ресурсов в иностранной валюте. Мы благодарим наших партнеров за этот реализованный уникальный проект и верим в заложенные основы для расширения сотрудничества в будущем», - сказал заместитель генерального директора Белорусского народного банка Сергей Сабук.
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